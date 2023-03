Serie A, giornata 24: pro e contro, bene il Milan, tonfo Inter (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver assistitito ad un lungo – e intenso – fine settimana, eccoci pronti a tirare le somme. Di seguito i pro e contro della giornata 24 di Serie A, che ha visto il Napoli vincere ancora. bene il Milan in casa contro l’Atalanta, nel big match di giornata, e tonfo invece dell’Inter in trasferta a Bologna, ormai bestia nera del club. Piacevole il Derby della Mole, finito 4-2 per i bianconeri. Ai piani “bassi” brilla lo Spezia, bravo a strappare un punto all’Udinese grazie alla doppietta di Nzola. Arriva anche la prima vittoria – dopo 27 anni – della Cremonese. Serie A: pro e contro della giornata 24 Una classifica sempre più delineata e uno scudetto sempre più indirizzato: ecco la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver assistitito ad un lungo – e intenso – fine settimana, eccoci pronti a tirare le somme. Di seguito i pro edella24 diA, che ha visto il Napoli vincere ancora.ilin casal’Atalanta, nel big match di, einvece dell’in trasferta a Bologna, ormai bestia nera del club. Piacevole il Derby della Mole, finito 4-2 per i bianconeri. Ai piani “bassi” brilla lo Spezia, bravo a strappare un punto all’Udinese grazie alla doppietta di Nzola. Arriva anche la prima vittoria – dopo 27 anni – della Cremonese.A: pro edella24 Una classifica sempre più delineata e uno scudetto sempre più indirizzato: ecco la ...

