Serie A | De Siervo | “In Europa all-in sul Napoli | puntiamo molto sugli azzurri”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ad della LegaA Luigi Derivela che incredono in un all-in sulda record L’ad della LegaA, Luigi De, è intervenuto questa mattina al “Leaders Sport Business Summit” ad Abu Dhabi, uno dei più influenti e importanti summit mondiali dell’industria sportiva e del calcio. “A pochi metri da qua, abbiamo aperto la nostra nuova sede; dopo New York nello scorso mese di maggio viviamo un altro momento storico e fondamentale per la nostra media company, per crescere e lanciarci nel futuro”. “Quando siamo arrivati in LegaA avevamo 3 sponsor da oltre 20 anni e in soli 3 anni i partner sono diventati 10, brand che hanno raddoppiato il nostro fatturato, testimoniando la fiducia e l’interesse nel nostro prodotto. In questi anni ...