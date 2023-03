Serie A | Agcm avvia consultazione sulle linee guida dei diritti tv a 5 anni

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 febbraio 2023, ha deliberato di sottoporre a unapubblica leper la commercializzazione in forma centralizzata deiaudiovisivi, proposte per un periodo di cinque Stagioni Sportive (in particolare: le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 nonché le stagioni 2027/2028 – 2028/2029), pervenute in data 24 febbraio 2023 da parte della Lega Nazionale ProfessionistiA.Lamira a raccogliere e prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ai fini della verifica della...