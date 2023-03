Serie A 22/23, 24^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di mercoledì 1 marzo 2023) All’indomani della 24^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso il consueto comunicato con i principali provvedimenti in vista del prossimo turno. In particolare si evidenzia la presenza di 11 nuovi calciatori squalificati, tra i quali 2 espulsi. Questi ultimi sono Mario Rui del Napoli e Giulio Donati del Monza, mandati anzitempo negli spogliatoi nelle rispettive partite contro Empoli e Salernitana. Di conseguenza il terzino sinistro azzurro dovrà disertare le importanti sfide contro la Lazio e l’Atalanta, in quanto fermato per due giornate, con l’aggiunta di un’ammenda di 10.000 euro, mentre l’esterno difensivo dei brianzoli non potrà essere presente contro l’Empoli. La stessa sanzione comminata a Mario Rui, compreso l’ammontare dell’ammenda, ha riguardato anche un allenatore connazionale del numero 6 ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) All’indomani della 24^diA, ilha emesso il consueto comunicato con i principali provvedimenti in vista del prossimo turno. In particolare si evidenzia la presenza di 11 nuovi calciatori squalificati, tra i quali 2 espulsi. Questi ultimi sono Mario Rui del Napoli e Giulio Donati del Monza, mandati anzitempo negli spogliatoi nelle rispettive partite contro Empoli e Salernitana. Di conseguenza il terzino sinistro azzurro dovrà disertare le importanti sfide contro la Lazio e l’Atalanta, in quanto fermato per due giornate, con l’aggiunta di un’ammenda di 10.000 euro, mentre l’esterno difensivo dei brianzoli non potrà essere presente contro l’Empoli. La stessa sanzione comminata a Mario Rui, compreso l’ammontare dell’ammenda, ha riguardato anche un allenatore connazionale del numero 6 ...

