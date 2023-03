Serena: «Bologna? Mi piace la filosofia di Thiago Motta, vivere partita per partita» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato del momento del Bologna di Thiago Motta e della lotta all’Europa in Serie A Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato del momento del Bologna di Thiago Motta al Corriere di Bologna. PAROLE – «Non ho mai fatto l’allenatore, ma in situazioni come queste farei il pompiere perché a volte capita di non vincere una partita per qualcosa innescato dalla sufficienza o da una convinzione fin troppo profonda. Mi pare che sia anche la filosofia di Motta, vivere partita per partita: è un imperativo, continuando a lavorare come finora. Di certo sulla carta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aldo, ex attaccante, ha parlato del momento deldie della lotta all’Europa in Serie A Aldo, ex attaccante, ha parlato del momento deldial Corriere di. PAROLE – «Non ho mai fatto l’allenatore, ma in situazioni come queste farei il pompiere perché a volte capita di non vincere unaper qualcosa innescato dalla sufficienza o da una convinzione fin troppo profonda. Mi pare che sia anche ladiper: è un imperativo, continuando a lavorare come finora. Di certo sulla carta ...

