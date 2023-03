Senza dimora | oltre gli stereotipi | ‘Così vicini’ on air la serie podcast

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) “Sostenere che vivere per strada sia una libera scelta è un modo per far gravare sul singolo senza tetto una responsabilità spesso non sua. In strada ci si ritrova dopo che tutte le reti sociali, sempre più esili, sono state logorate. La traiettoria che ci ha portato qui è una somma di abbandoni sociali e personali“. La quarta e ultima puntata del“Così vicini” di Fondazione Progetto Arca, intitolata “Mai più soli”, si apre con la voce dell’antropologo e scrittore Federico Bonadonna, che per anni, a Roma, ha lavorato con e per le persone senzae ne ha indagato le storie di vita. Le sue parole ci accompagnano alla scoperta delle zone più buie e nascoste delle nostre città, intrecciandosi con le voci dei volontari delle Unità di strada di Progetto Arca impegnate ogni sera ad offrire cene calde, beni contro il freddo e ascolto a ...