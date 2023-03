“Sentite queste cose su Antonella”. GF Vip, nessuno sconto: “La verità viene a galla” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il comportamento di Nicole Murgia nei confronti dei Donnalisi può piacere o meno ai telespettatori, liberi di farsi sempre e comunque una propria idea. Ma Antonella Fiordelisi, almeno finché la 37esima puntata del GF Vip 7 non si è conclusa, ha raccontato di non avercela con lei, ma solo con Edoardo Donnamaria. Chiunque era rimasto sorpreso vedendo la reazione di Antonella Fiordelisi, appena saputo della pseudo palpatina di Edoardo Donnamaria ad una protesi di Nicole Murgia. Una dei vari retroscena del van-gate. Eppure dopo l’eliminazione della 30enne dal GF Vip 7, l’altra si è scatenata contro di lei. È vendetta web. GF Vip, il pesante commento di Nicole su Antonella “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono. Gente che mi augura la morte. Poi, oggi, sento te Antonella ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il comportamento di Nicole Murgia nei confronti dei Donnalisi può piacere o meno ai telespettatori, liberi di farsi sempre e comunque una propria idea. MaFiordelisi, almeno finché la 37esima puntata del GF Vip 7 non si è conclusa, ha raccontato di non avercela con lei, ma solo con Edoardo Donnamaria. Chiunque era rimasto sorpreso vedendo la reazione diFiordelisi, appena saputo della pseudo palpatina di Edoardo Donnamaria ad una protesi di Nicole Murgia. Una dei vari retroscena del van-gate. Eppure dopo l’eliminazione della 30enne dal GF Vip 7, l’altra si è scatenata contro di lei. È vendetta web. GF Vip, il pesante commento di Nicole su“Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono. Gente che mi augura la morte. Poi, oggi, sento te...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rudyeroby : @FratellidItalia Queste parole le abbiamo già sentite si sperava che con questo Governo dei Super si sarebbe risolt… - cullaminaufrago : @G200086 Ma sentiamo queste “peggio cose” che non si sono mai sentite quali sarebbero? - isshikixsenpai : @suunfl0wer MI È SERVITA LE HO SENTITE TUTTE QUESTE CANDELINE - danziarn : @MarcoFattorini Il suo è in pasto ai pesci e presto con le elezioni è lî che finirà . Donne non vi sentite profonda… - delnegromarta : Queste parole di Antonella Fiordalisi @drojette non le ha mai sentite. IL GF HA MANDATO SOLO IL BRUTTO MA NOI CON… -