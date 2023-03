Sentieri, il sesto rapporto Iss conferma: la Campania è maglia nera per mortalità evitabile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nei giorni scorsi è stato pubblicato il sesto rapporto Sentieri dell’Istituto Superiore di Sanità, che periodicamente fotografa lo stato di salute di quella parte della popolazione italiana (10% circa, circa 6.2 milioni di cittadini) costretta a vivere in luoghi inquinati da impianti industriali (i SIN=Siti di Interesse Nazionale). Non dobbiamo dimenticare mai che dei circa 6,2 milioni di italiani studiati da Sentieri in quanto residenti in zone considerate inquinate da impianti industriali, ben 1.86 milioni sono solo campani (1.859.252 vs 6.228.031 = 29.85% del totale) e di questi circa 450mila residenti in Provincia di Caserta e circa 1.4 milioni in provincia di Napoli. I soli 2 SIN campani sostanzialmente equivalgono, come numero di cittadini studiati, a tutti i 22 SIN del Nord Ovest e del Nord Est di Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nei giorni scorsi è stato pubblicato ildell’Istituto Superiore di Sanità, che periodicamente fotografa lo stato di salute di quella parte della popolazione italiana (10% circa, circa 6.2 milioni di cittadini) costretta a vivere in luoghi inquinati da impianti industriali (i SIN=Siti di Interesse Nazionale). Non dobbiamo dimenticare mai che dei circa 6,2 milioni di italiani studiati dain quanto residenti in zone considerate inquinate da impianti industriali, ben 1.86 milioni sono solo campani (1.859.252 vs 6.228.031 = 29.85% del totale) e di questi circa 450mila residenti in Provincia di Caserta e circa 1.4 milioni in provincia di Napoli. I soli 2 SIN campani sostanzialmente equivalgono, come numero di cittadini studiati, a tutti i 22 SIN del Nord Ovest e del Nord Est di Italia ...

