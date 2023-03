«Sei parente di Biagio Antonacci?». Il siparietto in taxi tra Tananai e il conducente che non lo riconosce – Il video (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un viaggio in taxi con la propria canzone in sottofondo? Accade a Tananai, che – interrogato dal tassista sulla canzone in ascolto – tiene il gioco, salvo rivelare poi – dopo un divertente scambio di battute – di essere proprio lui l’autore di Tango, il brano con cui si è classificato quinto all’ultimo Festival di Sanremo. Il pezzo, accompagnato da un toccante video diventato in poco tempo virale, è da giorni in cima alle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia. Eppure c’è ancora chi, come il tassista, non riesce bene a collegare nome e volto alla canzone. su Open Leggi anche: Tananai si racconta dopo il riscatto a Sanremo: «Piaccio alla Vanoni. Ma non riesco a prendermi sul serio…» Sanremo 2023, l’Ucraina al festival la porta Tananai: dopo l’esibizione l’omaggio alla coppia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un viaggio incon la propria canzone in sottofondo? Accade a, che – interrogato dal tassista sulla canzone in ascolto – tiene il gioco, salvo rivelare poi – dopo un divertente scambio di battute – di essere proprio lui l’autore di Tango, il brano con cui si è classificato quinto all’ultimo Festival di Sanremo. Il pezzo, accompagnato da un toccantediventato in poco tempo virale, è da giorni in cima alle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia. Eppure c’è ancora chi, come il tassista, non riesce bene a collegare nome e volto alla canzone. su Open Leggi anche:si racconta dopo il riscatto a Sanremo: «Piaccio alla Vanoni. Ma non riesco a prendermi sul serio…» Sanremo 2023, l’Ucraina al festival la porta: dopo l’esibizione l’omaggio alla coppia ...

