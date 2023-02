Sei donne – Il mistero di Leila, recensione: solidarietà femminile al centro della serie di Rai 1 tra crime e noir (Di mercoledì 1 marzo 2023) La recensione di Sei donne – Il mistero di Leila, la serie di Rai 1 tra crime e noir diretta da Vincenzo Marra con Maya Sansa, Alessio Vassallo, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e Denise Tantucci Il mistero di Leila Anna Conti (Maya Sansa, qui la nostra video intervista) è un autorevole Pubblico Ministero di Taranto con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio. Ciò non la rende meno efficiente sul lavoro ma la indurisce nei rapporti interpersonali. Lo sa bene il nuovo ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura. Trovando nella sparizione di Leila (Silvia Dina Pacente) delle analogie con il suo passato, Anna si butta senza tregua nella risoluzione del caso. Su di ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladi Sei– Ildi, ladi Rai 1 tradiretta da Vincenzo Marra con Maya Sansa, Alessio Vassallo, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e Denise Tantucci IldiAnna Conti (Maya Sansa, qui la nostra video intervista) è un autorevole Pubblico Ministero di Taranto con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio. Ciò non la rende meno efficiente sul lavoro ma la indurisce nei rapporti interpersonali. Lo sa bene il nuovo ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura. Trovando nella sparizione di(Silvia Dina Pacente) delle analogie con il suo passato, Anna si butta senza tregua nella risoluzione del caso. Su di ...

