Scuola – Il ministro Valditara ha firmato l’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, haoggideldocente, educativo e ATA per l’anno2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla, in particolarecategoria dei docenti neo-immessi in ruolo. Come ha tenuto a spiegare il(nella foto) ai media, “Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell’interesse degli studenti con le istanze didei docenti assunti a settembre, facendo il massimo sforzo, a fronte di precisi paletti normativi e impegni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo 120 ore, il ministro dell'Istruzione #Valditara non ha ancora condannato le violenze contro degli studenti, da… - rulajebreal : Lo stato di salute della democrazia italiana: una preside di scuola condanna il fascismo e riceve minacce e intimid… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - MarinellaCat : RT @cgilnazionale: #4marzo a Firenze manifestazione nazionale dopo i fatti del liceo Michelangiolo e le inaccettabili parole del ministro V… - CatiaUcini : RT @cgilnazionale: #4marzo a Firenze manifestazione nazionale dopo i fatti del liceo Michelangiolo e le inaccettabili parole del ministro V… -

Come ha tenuto a spiegare il(nella foto) ai media, " Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell'interesse degli studenti con le istanze di mobilità dei ...Alla mobilitazione, indetta dalle sigle sindacali FLC Cgil, Cisle Uil, fiorentine e ... tra cui il nostro Dario Parrini, rivolta aldell'Interno Matteo Piantedosi - dichiara ...Dunque, conclude D'Avino, "Non possiamo che esprimere aldella Salute la piena ... Raccoglie informazioni sugli stili di vita dei bambini dellaprimaria , sul loro stato ponderale e ...

Sig. Ministro, la storia non può essere censurata Tecnica della Scuola

Si è tenuta il 1 marzo ad Aurangabad, in India l'apertura dei lavori del W20, il Gruppo del G20 sulla parità di genere alla presenza della ministra indiana per le ... le bambine dagli stereotipi fin ...Arrivano in ospedale perché non riescono più a respirare. Ma sulle ragioni che da novembre hanno portato al ricovero di decine di studentesse per intossicazione in Iran non ci sono ancora risposte uff ...