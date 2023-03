Scuola e Lavoro, a Battipaglia la segretaria nazionale Snals (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segretaria nazionale dello Snals, il sindacato che rappresenta il mondo della Scuola, Elvira Serafini è stata oggi a Battipaglia per concludere i lavori dell’iniziativa formativa dedicata ad affrontare gli aspetti giuridici ed economici del personale scolastico. L’incontro si è svolto presso l’hotel San Luca e ha previsto cinque momenti intervallatati da dibattiti e confronto con i corsisti sulle problematiche più attuali e sulla valorizzazione del personale scolastico. Tra gli argomenti affrontati la parte normativa prelativa al Contratto nazionale di Lavoro , il procedimento disciplinare e la contrattazione di istituto. Ad introdurre i lavori, il saluto del segretario provinciale Pasquale Gallotta.Le conclusioni, come dicevamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadello, il sindacato che rappresenta il mondo della, Elvira Serafini è stata oggi aper concludere i lavori dell’iniziativa formativa dedicata ad affrontare gli aspetti giuridici ed economici del personale scolastico. L’incontro si è svolto presso l’hotel San Luca e ha previsto cinque momenti intervallatati da dibattiti e confronto con i corsisti sulle problematiche più attuali e sulla valorizzazione del personale scolastico. Tra gli argomenti affrontati la parte normativa prelativa al Contrattodi, il procedimento disciplinare e la contrattazione di istituto. Ad introdurre i lavori, il saluto del segretario provinciale Pasquale Gallotta.Le conclusioni, come dicevamo ...

