Scritta con minacce al sindaco di Avellino, indagini in corso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – "Raccolta firme per gambizzare Festa. Tutta Avellino". E' questa la Scritta apparsa presso l'Ente di Piazza del Popolo. Nel mirino la fascia tricolore del capoluogo, Gianluca Festa. Resta da capire se è un vero intimidatorio nei confronti del sindaco di Avellino, atto vandalico oppure una chiara minaccia. La Scritta è apparsa nella mattinata all'ingresso dell'ufficio anagrafe. Le immagini della videosorveglianza a fornire elementi utili, per risalire all'identità dell'autore del grave episodio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

