Scream VI | il cast presenta il nuovo spot | Vedrete il Ghostface più spietato di sempre

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Neldel sesto capitolo cinematografico, ilprincipaleilassassino come il piùdi. Paramount ha diffuso in streaming unesteso diVI, che si appresta a debuttare nelle sale cinematografiche il prossimo 9 marzo. Nel filmato vediamo le attrici delparlare delto come il piùdi. Neldi questocapitolo cinematografico della saga che ha contribuito a rivoluzionare il genere slasher, ci sono Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Dermot ...

Paramount ha diffuso in streaming un nuovo spot esteso diVI , che si appresta a debuttare nelle sale cinematografiche il prossimo 9 marzo . Nel filmato vediamo le attrici delparlare del nuovo Ghostface, presentato come il più spietato di sempre.... che dal 9 marzo ci aspetta nei cinema italiani nell'horrorVI , è stata ingaggiata per una ... Nelal fianco di Jenna Ortega e The Weeknd ci sarà Barry Keoghan , attore irlandese fresco ......- Killer Queen ed X - A Sexy Horror Story - dove ha diviso lo schermo con un'altraqueen di ... completa poi ilcontribuendo ad alzare le aspettative sul progetto. Il cantante si occuperà ...

Scream VI, il cast presenta il nuovo spot: "Vedrete il Ghostface più ..."

Nel nuovo spot del sesto capitolo cinematografico, il cast principale presenta il nuovo assassino come il più spietato di sempre.L'attrice ha parlato di quanto fosse convinta che il personaggio di Kirby fosse morta in uno dei capitoli precedenti della saga.