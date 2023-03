Scontro tra un treni in viaggio tra Atene e Salonicco | decine di morti e feriti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ drammatico il bilancio del disastro ferroviario avvenuto in Grecia. Si registrano almeno 32e 85. L’impatto è avvenuto tra un treno merci e uno passeggeri intra, in Grecia. I vigili del fuoco hanno riferito che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese, dopo lotra il treno merci e un convoglio che trasportava 350 passeggeri. Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sarebbero rimaste intrappolate. Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che “più di 250 passeggeri sono stati trasin autobus a. Purtroppo il numero diè probabile che sia alto”. Secondo i media di ...

... nel centro del Paese, ma ancora non è stata definita la dinamica dellofra il treno merci ... Molte persone sono rimaste intrappolatei rottami, mentre altre sono riuscite a mettersi in ...Nella notteil 28 febbraio e l'1 marzo, un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati sulla trattaAtene e Salonicco, provocando decine di morti e di feriti. I soccorritori sono ancora sul posto, lavorandole macerie e le lamiere dei due convogli alla ricerca dei sopravvissuti e per ...I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese, dopo loil treno merci e un convoglio che trasportava 350 passeggeri.

Grecia, scontro fra treni: almeno 32 morti e 85 feriti la Repubblica

ATENE. E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili ...ATENE E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. Lo hanno… Leggi ...