Scontro tra treni in Grecia, oltre 32 vittime (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono almeno 32 le persone morte nello Scontro tra treni avvenuto in Grecia, e 85 quelle che sono rimaste ferite nella collisione, avvenuta nella Valle di Tempe, nel centro del Paese, nei pressi della città di Larissa. I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese, dopo lo Scontro tra il treno merci e un convoglio che trasportava 350 passeggeri. Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sarebbero rimaste intrappolate, secondo il canale tv Ert. Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che "più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo – ha aggiunto – il numero di feriti e morti è probabile che sia alto". I sopravvissuti hanno raccontato che diversi passeggeri sono stati scaraventati fuori ...

