Scontro tra treni in Grecia | capostazione accusato di omicidio colposo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Arrestato perper negligenza e lesioni personali per negligenza ildi Larissa,centrale, dopo il tragico

Sale a 38 il bilancio delle vittime a seguito dello scontro frontale tra un treno passeggeri e uno merci avvenuto nella notte nei pressi della città greca di Larissa. I feriti sono 66, di cui 6 in condizioni gravissime. Servirà l'esame del DNA per

Grecia, scontro tra un treno merci e uno passeggeri a Larissa: 40 morti e 130 feriti Corriere della Sera

Almeno 40 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite per lo scontro fra un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo e un convoglio merci, nei pressi di Larissa.