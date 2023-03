Scontro tra treni | almeno 40 morti | Corpi carbonizzati | arrestato capostazione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le lamiere accartocciate e il fumo: è questo quello che resta del tragico incidente ferroviario avvenuto questa notte in Grecia, il più grave nella storia del Paese.40 persone hanno perso la vita, 130 sono rimaste ferite e tra le 50 e le 60 sono attualmente disperse nellofra dueavvenuto nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia. Un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 354 persone a bordo, tantissimi gli studenti, si è scontrato con un merci. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco. Mentre continuano le operazioni di soccorso nell'ambito delle indagini è statoildi Larissa. Ha 59 anni ed è accusato di omicidio colposo per negligenza e lesioni personali per negligenza. All'origine della tragedia potrebbe ...