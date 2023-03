Scontro tra due treni in Grecia: 35 morti e 85 feriti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragico incidente ferroviario nella notte in Grecia. Almeno 32 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite per lo Scontro fra un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragico incidente ferroviario nella notte in. Almeno 32 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite per lofra un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? 'Esiste il pericolo di uno scontro militare aperto' tra la Russia e gli Usa. ?? ?? L’intervista di Andrei Sushent… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - SkyTG24 : Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: almeno 29 morti - giorgioguidi2 : RT @GiansandroMerli: La domanda è: chi e perché ha considerato il caso come “immigrazione irregolare” (dunque: law enforcement) e non “barc… - vinmorgante : RT @TV2000it: ??+++ #Grecia L’incidente nella città di #Larissa Un treno tra #Atene e #Salonicco deragliato Scontro tra un merci e un convo… -