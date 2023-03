Scontro fra treni, inferno in Grecia: strage di passeggeri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dodici secondi da incubo: la collisione violentissima avvenuta tra due treni all'altezza di Tempe nella Grecia centrale ha causato almeno 32 morti mentre altre 85 sono rimaste ferite. A parlare subito del tragico incidente il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194 passeggeri sono stati trasferiti a bordo di bus a Tessalonica. A essere coinvolti nello schianto sono un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. Dopo l'impatto, secondo una prima ricostruzione, è scoppiato il panico: cavi, lamiere taglienti e fiamme. I vigili de fuoco stanno compiendo da ore un lavoro difficilissimo per salvare i superstiti intrappolati. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dodici secondi da incubo: la collisione violentissima avvenuta tra dueall'altezza di Tempe nellacentrale ha causato almeno 32 morti mentre altre 85 sono rimaste ferite. A parlare subito del tragico incidente il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194sono stati trasferiti a bordo di bus a Tessalonica. A essere coinvolti nello schianto sono un trenoproveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. Dopo l'impatto, secondo una prima ricostruzione, è scoppiato il panico: cavi, lamiere taglienti e fiamme. I vigili de fuoco stanno compiendo da ore un lavoro difficilissimo per salvare i superstiti intrappolati.

