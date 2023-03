Scontro fra treni in Grecia | ministro dei Trasporti si dimette | “Segno di rispetto delle vittime”

(Di mercoledì 1 marzo 2023)deisi: “di” Dopo il disastro ferroviario in, ilInfrastrutture e deiKostas Karamanlis ha deciso dirsi. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. Nell’incidente sono morte almeno 40 persone, 130 sono rimaste ferite e tra i 50 e 60 passeggero risultano ancora dispersi. “Sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro Paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica”, ha dichiarato ilKaramanlis, prima di annunciare la rinuncia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Grecia, scontro fra due treni: è strage di passeggeri #grecia #1marzo - RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - repubblica : Grecia, scontro fra treni: le vittime salgono a 36, 85 i feriti. Diverse persone intrappolate - PaniPesciTv2000 : RT @TV2000it: +++ AGGIORNAMENTI #Grecia, scontro fra treni Almeno 40 morti, 130 feriti Tra i corpi carbonizzati tanti studenti Arrestato c… - ddo73 : RT @TV2000it: +++ AGGIORNAMENTI #Grecia, scontro fra treni Almeno 40 morti, 130 feriti Tra i corpi carbonizzati tanti studenti Arrestato c… -

Almeno 40 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite nel tragico incidente ferroviario avvenuto nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia. Intorno alla mezzanotte ora locale un ......corpi rinvenuti dovranno essere sottoposti al test del dna per essere identificati poiché risultano carbonizzati dopo che in alcuni vagoni del treno è scoppiato un incendio in seguito allo...... che percorrevano in direzioni opposte la trattaAtene e Salonicco. A seguito dell'impatto, almeno tre vagoni sono stati avvolti dalle fiamme. Il capostazione di Larissa è stato arrestato. I ...

È salito ad almeno 40 morti il bilancio dello scontro tra un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto ...