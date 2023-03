Scontro a Cartabianca tra Briatore e Fratoianni: “È il tipico comunista che pensa solo a insultare” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Scontro a Cartabianca tra Briatore e Fratoianni: “pensa solo a insultare” Acceso Scontro a Cartabianca tra l’imprenditore Flavio Briatore e l’esponente di Verdi/Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Il botta e risposta è andato in scena nel corso della puntata in onda su Rai 3 nella serata di martedì 28 febbraio mentre si parlava di concessioni balneari e del possibile stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2034. “In Italia amiamo il capitalismo finché è monopolistico” ha dichiarato Fratoianni in riferimento alla possibile proroga delle concessioni fino al 2024. Briatore ha poi replicato: “In Francia le concessioni sono state messe all’asta e tutte le spiagge ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023)tra: “” Accesotra l’imprenditore Flavioe l’esponente di Verdi/Sinistra Italiana Nicola. Il botta e risposta è andato in scena nel corso della puntata in onda su Rai 3 nella serata di martedì 28 febbraio mentre si parlava di concessioni balneari e del possibile stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2034. “In Italia amiamo il capitalismo finché è monopolistico” ha dichiaratoin riferimento alla possibile proroga delle concessioni fino al 2024.ha poi replicato: “In Francia le concessioni sono state messe all’asta e tutte le spiagge ...

