Sciopero 8 marzo 2023: a rischio il settore dei trasporti e quello scolastico (Di mercoledì 1 marzo 2023) Continuano gli scioperi proclamati dai sindacati nel settore dei trasporti pubblici locali e in quello scolastico. La prossima mobilitazione generale nazionale è stata annunciata per mercoledì 8 marzo, giorno della festa della donna: a rischio non solo gli spostamenti, quindi, ma anche le scuole, per l’intera giornata. Sciopero 8 marzo 2023 scuola e trasporti pubblici ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Continuano gli scioperi proclamati dai sindacati neldeipubblici locali e in. La prossima mobilitazione generale nazionale è stata annunciata per mercoledì 8, giorno della festa della donna: anon solo gli spostamenti, quindi, ma anche le scuole, per l’intera giornata.scuola epubblici ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_ferrara : Sciopero nazionale di mercoledì 8 marzo: modalità per i servizi Tper - simopimo : @InfoAtac rinnovo la richiesta. L'8 marzo ci sarà il consueto sciopero per la festa della donna? Dovrei organizzarmi i turni a lavoro... - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: #GruppoHera informa: mercoledì 8/3 possibili disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli… - newsbiella : Sciopero generale 8 marzo, servizi a rischio anche presso l'Asl Bi - news_bologna : Sciopero nazionale di mercoledì 8 marzo: modalità per i servizi Tper -