Sciabola, Coppa del Mondo: azzurri a Padova, le ragazze ad Atene (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel prossimo weekend andrà in scena la Coppa del Mondo di Sciabola. Da giovedì 2 e fino a sabato 4 marzo a Padova ci sarà il Trofeo Luxardo, riservato agli Sciabolatori, mentre da venerdì 3 a domenica 5 le Sciabolatrici saranno in pedana nella tappa di Atene. A Padova il giovedì, con inizio alle ore 11.30, sarà dedicato alle qualificazioni per entrare nel tabellone principale della prova individuale da 64 atleti, che si svolgerà venerdì. Sono 22 in tutto gli azzurri del ct Nicola Zanotti in gara. Tre di loro, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo (rispettivamente numero 3, 4 e 15 della classifica mondiale), saranno esentati dalla giornata di domani, perché già ammessi alle fasi successive per diritto di ranking. In 19, invece, ...

