Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. Sarà “Old firm” norvegese oppure “New firm” svedese nella staffetta femmimile? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giovedì 2 marzo a Planica Sarà assegnato il XXVIII titolo iridato femminile della staffetta. Si tratta di una gara particolarmente significativa per il gentil sesso, poiché è l’unica ad aver fatto parte del programma dei Mondiali sin dalla prima edizione aperta alle donne, ovvero quella del 1954. La prova ha tuttavia cambiato connotati più volte nel corso dei decenni. Originariamente si trattava di una 3×5 km, in quanto tre atlete percorrevano cinquemila metri a testa. La prima modifica di rilievo è avvenuta nel 1974, quando le frazioniste sono salite a quattro, con relativa trasformazione della gara in 4×5 km. Infine, la diffusione del passo pattinato negli anni ’80, ha fatto sì che a cominciare dal 1989 sia stata diversificata la tecnica dei segmenti. Da allora le prime due frazioni si disputano in alternato e le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giovedì 2 marzo aassegnato il XXVIII titolo iridato femminile della. Si tratta di una gara particolarmente significativa per il gentil sesso, poiché è l’unica ad aver fatto parte del programma deisin dalla prima edizione aperta alle donne, ovvero quella del 1954. La prova ha tuttavia cambiato connotati più volte nel corso dei decenni. Originariamente si trattava di una 3×5 km, in quanto tre atlete percorrevano cinquemila metri a testa. La prima modifica di rilievo è avvenuta nel 1974, quando le frazioniste sono salite a quattro, con relativa trasformazione della gara in 4×5 km. Infine, la diffusione del passo pattinato negli anni ’80, ha fatto sì che a cominciare dal 1989 sia stata diversificata la tecnica dei segmenti. Da allora le prime due frazioni si disputano in alternato e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... P_DUrso1 : @Lupoweb69 @GiordanoZambell sono contento per Cogne, per il quale si sta studiando anche un grosso collegamento fun… - Lupoweb69 : @P_DUrso1 @GiordanoZambell Il comune della Val d'Aosta con il più alto reddito pro capite è Cogne, rinomata localit… - realpeppons : @Nicola89144151 Mi auguro che qualcuno si prenda delle responsabilità, perché attualmente il fondo è relegato a dis… - infoitsport : Sci di fondo - Elia Barp pronto per l'esordio iridato: 'Felice di aver dimostrato di valere abbastanza per essere q… - Nicola89144151 : Mondiali di Sci di Fondo, riepilogo di ieri e oggi: 10 Km TL F a Cronometro: ??Diggins ???? ??Karlsson ???? ?? Andersson… -