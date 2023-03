Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. Oggi l’ultima 15 km iridata. Veikko Hakulinen resterà ineguagliato per sempre? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mercoledì 1 marzo verrà conferito il XXV titolo iridato maschile della 15 km. Questo format è figlio della prima vera modernizzazione di sempre nella storia della disciplina. Inizialmente, infatti, nelle grandi manifestazioni si gareggiava su due distanze, ovvero 18 km e 50 km. All’inizio degli anni ’50 si verificò un’evoluzione, poiché gli appuntamenti furono portati a tre. Così la 18 km venne abolita in favore della 15 km, mentre fu aggiunta al programma la 30 km. La quindici km ha pertanto assegnato il primo oro iridato nel 1954 e da allora ha sempre fatto parte del programma dei Mondiali, eccezion fatta per un breve esilio tra il 1993 e il 1999. Va però rimarcato come nel 1989 si sia “sdoppiata”, poiché si disputarono due prove, una per tecnica. A proposito, in questo 2023 si userà lo skating. Sino a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mercoledì 1 marzo verrà conferito il XXV titolo iridato maschile della 15 km. Questo format è figlio della prima vera modernizzazione dinella storia della disciplina. Inizialmente, infatti, nelle grandi manifestazioni si gareggiava su due distanze, ovvero 18 km e 50 km. All’inizio degli anni ’50 si verificò un’evoluzione, poiché gli appuntamenti furono portati a tre. Così la 18 km venne abolita in favore della 15 km, mentre fu aggiunta al programma la 30 km. La quindici km ha pertanto assegnato il primo oro iridato nel 1954 e da allora hafatto parte del programma dei, eccezion fatta per un breve esilio tra il 1993 e il 1999. Va però rimarcato come nel 1989 si sia “sdoppiata”, poiché si disputarono due prove, una per tecnica. A proposito, in questosi userà lo skating. Sino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeddyGe21821932 : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Francesca Franchi: 'È incredibile, ho fatto ancora meglio pur non avendo le stesse sensazioni' https://t.co… - TeddyGe21821932 : RT @FondoItalia: Diggins, dopo l'oro nella 10 km, sollecita la lotta contro disturbi alimentari: 'Le cure che ho ricevuto sono il motivo pe… - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Sfiorare la morte mentre stai andando a coronare il sogno della tua vita: le Olimpiadi ?? È quello che è successo alla br… - SportPassionNet : Mondiali sci di fondo Francesca #Franchi sesta nella 10 km oro per l’americana Jessie #Diggins - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - Frida Karlsson, argento di paura a Planica 2023: 'Non mi sono sentita bene dopo il traguardo' -