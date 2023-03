Sci di fondo | Mondiali 2023 | Krueger trionfa nella festa norvegese della 15 km Paolo Ventura 23°

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Quattro norvegesi ai primi quattro posti e cinque nei primi sei: questo è ciò che offre il panorama15 km a tecnica libera con partenza a intervalli che assegna il titolo mondiale a Planica, in Slovenia.fattispecie, are è un dominante Simen Hegstad, quasi sempre davanti dall’inizio alla fine e con distacchi abissali su praticamente tutta la concorrenza. Per lui tempo di 32’17?4 con un passo sempre deciso. L’altra sostanziale notizia riguarda il fatto che Johannes Hoesflot Klaebo non va a podio: il maggiore dei norvegesi, per forza complessiva, è quarto a 25?5 dal connazionale, preceduto da Harald Oestberg Amundsen e Hans Christer Holund. Per Amundsen, in particolare, lotta serrata fino alla fine conin termini di tempo, benché non ci sia mai quel reale momento in ...