(Di mercoledì 1 marzo 2023), 1 mar. - (Adnkronos) - Mikaelafa registrare il miglior tempocronometratadiin 1'33?59 e 52 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Kaisa Lie e 72 sull'austriaca Cornelia Huetter.d'assaggio per le azzurre di punta che si sono piazzate fra l'11/o e il 17/o posto: Elena Curtoni a 1?40, Federica Brignone a 1?44, Sofia Goggia a 1?50 e Laura Pirovano a 1?63. Più attardate: Nadia Delago a 2?57, Nicol Delago a 3?34 e Marta Bassino a 3?56. Il programma diprevede per giovedì la seconda, mentre venerdì è in programma il primo dei due superG, sabato sarà la voltae domenica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Sci: Cdm, Shiffrin davanti a tutte nella prima prova della discesa di Kvitfjell - - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm. Goggia e compagne a Kvitfjell, azzurri ad Aspen - Fisipofficial : Para sci alpino Cdm, nello slalom speciale di Kitzbuehel Renè de Silvestro (Sitting) in testa dopo la prima manche.… - Fisipofficial : Para sci alpino Cdm, slalom speciale a Kitzbuehel: dopo la prima manche Bertagnolli secondo (Vision Impaired), Peli… - infoitsport : Sci: Cdm, Noel al comando dello slalom di Palisades Tahoe dopo la prima manche -

La fuoriclasse bergamasca può mettere già le mani sulla Coppetta di discesa ROMA - A distanza di 17 anni dall'ultima volta, la Coppa del Mondo femminile ritorna sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, ...Clement Noel è al comando della prima manche dello slalom di Palisades Tahoe, gara funestata da neve e vento. Il tempo del francese è 5219, per soli 7 centesimi meglio dello svizzero Daniel Yule, e ...Ancora una giornata magica per le ragazze jet azzurre nella discesa didi Crans Montana con una splendida doppietta Goggia - Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 incassando così la sua quarta vittoria in questa località ormai italianissima e soprattutto ...

Sci: Cdm, Shiffrin davanti a tutte nella prima prova della discesa di Kvitfjell La Sicilia

Kvitfjell, 1 mar. – (Adnkronos) – Mikaela Shiffrin fa registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell in 1’3359 e 52 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa ...A distanza di 17 anni dall'ultima volta, la Coppa del mondo di sci alpino femminile ritorna sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove si disputeranno nel fine settimana tre gare di velocità. Si comi ...