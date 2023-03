Sci | Cdm | cancellata la prima prova della discesa di Aspen

(Di mercoledì 1 marzo 2023), 1 mar. - (Adnkronos) - A causa di lavori per la sistemazionepista di, la giuria Fis e il comitato organizzatore locale hanno deciso di cancellare lamaschile in programma per questa sera alle 19. Ai tecnici e agli skimen sarà consentita solo un'ispezione sulla pista, nella giornata odierna.

La fuoriclasse bergamasca può mettere già le mani sulla Coppetta di discesa ROMA - A distanza di 17 anni dall'ultima volta, la Coppa del Mondo femminile ritorna sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, ...Clement Noel è al comando della prima manche dello slalom di Palisades Tahoe, gara funestata da neve e vento. Il tempo del francese è 5219, per soli 7 centesimi meglio dello svizzero Daniel Yule, e ...Ancora una giornata magica per le ragazze jet azzurre nella discesa didi Crans Montana con una splendida doppietta Goggia - Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 incassando così la sua quarta vittoria in questa località ormai italianissima e soprattutto ...

Aspen, 1 mar. – (Adnkronos) – A causa di lavori per la sistemazione della pista di Aspen, la giuria Fis e il comitato organizzatore locale hanno deciso di cancellare la prima prova della discesa masch ...Kvitfjell, 1 mar. - (Adnkronos) - Mikaela Shiffrin fa registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell in 1’3359 e 52 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa ...