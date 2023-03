Sci alpino | Sofia Goggia si nasconde nella prima prova di discesa a Kvitfjell Impressiona Mikaela Shiffrin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - ItaliaTeam_it : ALEEEEEEX! ???? Palo dopo palo, riviviamo la gara che ha portato Vinatzer sul terzo gradino del podio dello slalom!… - sportface2016 : #SciAlpino | Mikaela #Shiffrin con il miglior tempo nella prima prova di discesa a #Kvitjfell - FranchiSeedsUK : @Beppe759 @GiorgiaMeloni @RishiSunak @vonderleyen Italia e' 74% alpino... Alpi, Dolomiti, Apennini, anche Sicilia… -

Nella prima prova cronometrata di discesa a Kvitjfell è Mikaela Shiffrin a far registrare il miglior tempo di mattinata: 1'33 59 il crono dell'americana. Dietro di lei la norvegese Kaisa Lie a 52 ......BIELMONTE Martedì 28 febbraio sulla pista Moncerchio di Bielmonte lo Slalom Allievi valido per i Trofei Botalla Formaggi e SARA Assicurazioni ha aperto i Campionati Regionali Children di, ...Un passato nello, poi due apparizioni in Coppa del Mondo di skicross nel 2004 e 2007 e la carriera da allenatore : da 12 anni in Federazione, responsabile da cinque e direttore tecnico da ...

Diciassette anni dopo la Coppa del Mondo femminile di sci alpino è tornata a Kvitfjell. Nella prima prova cronometrata della discesa a lasciare il segno è stata Mikaela Shiffrin. L’americana ha impres ...La statunitense Mikaela Shiffrin, in 1'33"59, è stata la più veloce nella prima prova in vista della discesa della Coppa del mondo di sci alpino a Kvitfjell, in programma sabato. (ANSA) ...