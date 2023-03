Sci alpino, Shiffrin con il miglior tempo nella prima prova di discesa a Kvitjfell (Di mercoledì 1 marzo 2023) nella prima prova cronometrata di discesa a Kvitjfell è Mikaela Shiffrin a far registrare il miglior tempo di mattinata: 1’33?59 il crono dell’americana. Dietro di lei la norvegese Kaisa Lie a 52 centesimi di distacco e l’austriaca Cornelia Huetter a 72. Una prova in gestione per il forte gruppo azzurro, reduce dalla doppietta Goggia-Brignone in quel di Crans Montana. Elena Curtoni è a 1?40, Federica Brignone a 1?44, Sofia Goggia a 1?50 e Laura Pirovano a 1?63. Più indietro Nadia Delago a 2?57, Nicol Delago a 3?34 e Marta Bassino a 3?56. Domani, giovedì 2 marzo, è in programma la seconda prova, mentre poi si partirà con le gare del fine settimana: venerdì Super-G, sabato discesa e domenica di nuovo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023)cronometrata diè Mikaelaa far registrare ildi mattinata: 1’33?59 il crono dell’americana. Dietro di lei la norvegese Kaisa Lie a 52 centesimi di distacco e l’austriaca Cornelia Huetter a 72. Unain gestione per il forte gruppo azzurro, reduce dalla doppietta Goggia-Brignone in quel di Crans Montana. Elena Curtoni è a 1?40, Federica Brignone a 1?44, Sofia Goggia a 1?50 e Laura Pirovano a 1?63. Più indietro Nadia Delago a 2?57, Nicol Delago a 3?34 e Marta Bassino a 3?56. Domani, giovedì 2 marzo, è in programma la seconda, mentre poi si partirà con le gare del fine settimana: venerdì Super-G, sabatoe domenica di nuovo ...

