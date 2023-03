Sci alpino, Mikaela Shiffrin domina la prima prova a Kvitfjell. Goggia non spinge (Di mercoledì 1 marzo 2023) Diciassette anni dopo la Coppa del Mondo femminile di sci alpino è tornata a Kvitfjell. Nella prima prova cronometrata della discesa a lasciare il segno è stata Mikaela Shiffrin. L’americana ha impressionato, infliggendo distacchi elevati a tutte le avversarie, chiudendo con il miglior tempo (1’33”59). Secondo posto per la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato un ritardo di 52 centesimi dall’americana. Dietro di lei tantissima Austria e Svizzera. Terza e quarta, infatti, ci sono le austriache Cornelia Huetter (+0.72) e Nina Ortlieb (+0.86). Dal quinto al settimo posto c’è un terzetto svizzero: Lara Gut-Behrami (+1.01), Corinne Suter (+1.20) e Joana Haehlen (+1.23). Completano la Top-10 la tedesca Kira Weidle (+1.24) e la slovena Ilka Stuhec (+1.26), rivale diretta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Diciassette anni dopo la Coppa del Mondo femminile di sciè tornata a. Nellacronometrata della discesa a lasciare il segno è stata. L’americana ha impressionato, infliggendo distacchi elevati a tutte le avversarie, chiudendo con il miglior tempo (1’33”59). Secondo posto per la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, che ha accusato un ritardo di 52 centesimi dall’americana. Dietro di lei tantissima Austria e Svizzera. Terza e quarta, infatti, ci sono le austriache Cornelia Huetter (+0.72) e Nina Ortlieb (+0.86). Dal quinto al settimo posto c’è un terzetto svizzero: Lara Gut-Behrami (+1.01), Corinne Suter (+1.20) e Joana Haehlen (+1.23). Completano la Top-10 la tedesca Kira Weidle (+1.24) e la slovena Ilka Stuhec (+1.26), rivale diretta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - ItaliaTeam_it : ALEEEEEEX! ???? Palo dopo palo, riviviamo la gara che ha portato Vinatzer sul terzo gradino del podio dello slalom!… - FranchiSeedsUK : @Beppe759 @GiorgiaMeloni @RishiSunak @vonderleyen Italia e' 74% alpino... Alpi, Dolomiti, Apennini, anche Sicilia… - clementi_enrico : @sci_magazine on IG Il tema odierno della rubrica di Enrico Clementi è quello del rapporto, nello #scialpino, tra a… -