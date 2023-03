Sci alpino, Coppa del Mondo: cancellata la prima prova di discesa libera maschile ad Aspen (Di mercoledì 1 marzo 2023) Salta la prima prova cronometrata di discesa libera maschile ad Aspen, dove questo fine settimana fa tappa la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli organizzatori – comunica la Fisi – hanno deciso di cancellare la prova a causa dei lavori per la sistemazione della pista del Colorado. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Salta lacronometrata diad, dove questo fine settimana fa tappa ladeldi sci. Gli organizzatori – comunica la Fisi – hanno deciso di cancellare laa causa dei lavori per la sistemazione della pista del Colorado. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - ItaliaTeam_it : ALEEEEEEX! ???? Palo dopo palo, riviviamo la gara che ha portato Vinatzer sul terzo gradino del podio dello slalom!… - sportface2016 : #SciAlpino, cancellata la prima prova di discesa libera maschile ad #Aspen - infoitsport : Sci alpino, nel weekend Marta Bassino torna in pista in Norvegia -