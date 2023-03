Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile di Aspen (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il circuito di Coppa del Mondo di sci alpino maschile resta negli Stati Uniti per un fine settimana dedicato alle discipline veloci sulla pista di Aspen, in Colorado: in programma due discese, venerdì 3 e sabato 4, seguite da un super-G domenica 5. Le prove erano previste per le giornate di oggi e domani, ma la prima, in programma alle ore 20.00 italiane, è saltata: a causa dei lavori per la sistemazione della pista la giuria ha deciso di cancellarla. A questo punto resta soltanto la prova di domani per poter poi disputare regolarmente le due discese. Per le tre gare di questo fine settimana l’Italia schiererà nel complesso nove atleti, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il circuito di Coppa del Mondo di sciresta negli Stati Uniti per un fine settimana dedicato alle discipline veloci sulla pista di, in Colorado: in programma due discese, venerdì 3 e sabato 4, seguite da un super-G domenica 5. Le prove erano previste per le giornate di oggi e domani, ma la, in programma alle ore 20.00 italiane, è saltata: a causa dei lavori per la sistemazionepista la giuria ha deciso di cancellarla. A questo punto resta soltanto ladi domani per poter poi disputare regolarmente le due discese. Per le tre gare di questo fine settimana l’Italia schiererà nel complesso nove atleti, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - ItaliaTeam_it : ALEEEEEEX! ???? Palo dopo palo, riviviamo la gara che ha portato Vinatzer sul terzo gradino del podio dello slalom!… - sportface2016 : #SciAlpino, cancellata la prima prova di discesa libera maschile ad #Aspen - infoitsport : Sci alpino, nel weekend Marta Bassino torna in pista in Norvegia -