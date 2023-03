Sci alpinismo | Alba De Silvestro è bronzo mondiale nella vertical race! Secondo oro per Canovi tra gli Under 18 | bronzo per Junod

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Seconda giornata dei Campionati Mondiali di scisulle nevi spagnole di Boí Taüll. In programma oggi le gare, ovvero delle prove con partenza di massa in cui, a differenza degli altri format di gara, si va solo in salita, come suggerisce il nome stesso. Altre soddisfazioni azzurre, con altre tre medaglie arrivate tra le varie categorie.Deha portato la prima medaglia italiana per le categorie senior, classificandosi al terzo postogara femminile. Per lei, tradizionalmente una specialista della gara individuale, si tratta dell’ottava medaglia iridata, ma solo la prima in unarace. Davanti a lei solo l’imprendibile francese Axelle Gachet Mollaret (che si riconferma Campionessa del Mondo) e l’austriaca Sarah Dreier. In top10 anche Giulia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FondoItalia : Sci Alpinismo - Mondiali, grandi soddisfazioni azzurre: nella Vertical donne De Silvestro è terza, tra gli Under or… - girovagate : RT @AptValdiSole: Le cose che fanno bene a mente e corpo: ?? la fatica di una salita con gli sci d’alpinismo ?? la soddisfazione di arrivar… - Niallxjhoran93 : Raga sono appena rientrata da una serata di sci d'alpinismo con una mia amica e parlando è uscito che si sta vedend… - Piergiulio58 : RT @mountainblogit: Campionati del Mondo di Sci Alpinismo in Spagna dal 28 febbraio al 5 marzo 2023 - fcister69 : RT @GDF: Campionati Mondiali di SCI ALPINISMO di Boí Taüll (Spagna): la neo arruolata Katia Mascherona conquista la medaglia d'argento nell… -

Ha praticatoripido, effettuando numerose prime discese alcune delle quali ripetute in snowboard. Ha partecipato a spedizioni esplorative con i cani da slitta nell'Artico Canadese ...Il 100% della linea divede la luce proprio ad Asolo, nello stabilimento in prossimità ...del distretto si sono fatte conoscere in Italia e nel mondo è stata quella degli scarponi da, ...... 1 convegno: sono i numeri del 37esimo Campionato italiano dialpino e nordico, l'ottavo Campionato italiano di snowboard e il settimo Campionato italiano didei Vigili del fuoco in ...

Sci alpinismo, Erik Canovi è campione del mondo della Sprint Race SondrioToday

Per i Mondiali del 2023 di sci alpinismo a Boi Taull, in Spagna, in data odierna, martedì 28 febbraio, si è disputata la gara inaugurale. Ovverosia la sprint femminile senior che è stata vinta, domina ...Si utilizzano sci e scarponi completamente diversi da quelli per lo sci alpino. Per poter affrontare l’ascesa verranno applicate delle pelli sintetiche sotto gli attrezzi.