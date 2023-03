Schlein: grave silenzio Meloni su Crotone e Firenze (Di mercoledì 1 marzo 2023) "C'è una assenza grave della voce della presidente del consiglio Giorgia Meloni, non solo su quanto avvenuto a Crotone ma anche su ciò che è avvenuto a Firenze". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "C'è una assenzadella voce della presidente del consiglio Giorgia, non solo su quanto avvenuto ama anche su ciò che è avvenuto a". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Crotone, le opposizioni chiedono le dimissioni di Piantedosi. Schlein: “Parole indegne di un ministro, Meloni in si… - blusewillis2 : RT @zazoomblog: Crotone le opposizioni chiedono le dimissioni di Piantedosi. Schlein: “Parole indegne di un ministro Meloni in silenzio gra… - andytuit : #piantedosiDimettiti #paintedosiVattene prima vergognati, se sei capace, poi scusati, e poi sparisci… - zazoomblog : Crotone le opposizioni chiedono le dimissioni di Piantedosi. Schlein: “Parole indegne di un ministro Meloni in sile… - Favoletta1982 : @cpetruccioli @ellyesse E' grave? Sono nata in ZTL e non per mia scelta, lavoro molto e pago le tasse, ho scelto… -