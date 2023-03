Schlein e i vecchi tweet contro Letta e Travaglio: polemica sui social (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel 2013 la neo segretaria del Pd scriveva: «Se fanno Letta premier, la marcia su Roma la faccio io». E in un altro tweet insultava il giornalista Leggi su corriere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel 2013 la neo segretaria del Pd scriveva: «Se fannopremier, la marcia su Roma la faccio io». E in un altroinsultava il giornalista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di ca… - ShooterHatesYou : Sappiate che le polemiche sul fatto che Schlein non sia “giovane” come viene definita mi toccano personalmente, ave… - ilgiornale : Nei vecchi tweet di Elly Schlein i messaggi contro i dirigenti del Pd che hanno sostenuto la sua cavalcata alla seg… - infoitinterno : I vecchi tweet di Schlein contro chi l'ha sostenuta alle primarie (e non solo) - SalvatoreMasta3 : RT @Giorgiolaporta: Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di cancel… -