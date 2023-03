Schlein debutta con Conte al corteo antifascista: il nuovo piano Pd (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una ghiotta occasione. Per porre subito l'accento sul tema dei temi, quello che risolleverà i destini della sinistra italiana e convincerà chi si è astenuto alle ultime elezioni a tornare ai seggi. E trasformerà in un fatto conclamato il “segreto di Pulcinella”. Elly Schlein parteciperà sabato prossimo alla manifestazione antifascista indetta a Firenze. La prima uscita del neo segretario del Partito Democratico, quasi il tempo si fosse fermato agli anni Settanta, sarà un corteo. Organizzato da numerose sigle sindacali, Cgil, insieme a Cisl e Uil, per condannare la rissa dello scorso 18 febbraio, di fronte al liceo classico Michelangiolo. Una volgare e deprecabile scazzottata in mezzo alla strada, tra un gruppo di attivisti di Azione Studentesca e di membri dei Collettivi di Sinistra. Un gesto stupido, ingiustificabile, che merita ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una ghiotta occasione. Per porre subito l'accento sul tema dei temi, quello che risolleverà i destini della sinistra italiana e convincerà chi si è astenuto alle ultime elezioni a tornare ai seggi. E trasformerà in un fatto conclamato il “segreto di Pulcinella”. Ellyparteciperà sabato prossimo alla manifestazioneindetta a Firenze. La prima uscita del neo segretario del Partito Democratico, quasi il tempo si fosse fermato agli anni Settanta, sarà un. Organizzato da numerose sigle sindacali, Cgil, insieme a Cisl e Uil, per condannare la rissa dello scorso 18 febbraio, di fronte al liceo classico Michelangiolo. Una volgare e deprecabile scazzottata in mezzo alla strada, tra un gruppo di attivisti di Azione Studentesca e di membri dei Collettivi di Sinistra. Un gesto stupido, ingiustificabile, che merita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Schlein debutta con #Conte al corteo antifascista: il nuovo piano Pd #1marzo - news_mondo_h24 : Schlein debutta in corteo con Conte: il 22% dei voti dai 5 stelle - Newsinunclick : SCHLEIN DEBUTTA: “SAREMO UN PROBLEMA PER IL GOVERNO MELONI”. SPERIAMO ANCHE UNA SOLUZIONE PER L’ITALIA… - Newsinunclick : Elly Schlein ha vinto le primarie del partito democratico indette per la successione a Enrico Letta dopo la sconfit… -