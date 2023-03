Schlein come Meloni | il karaoke sulle musiche dei cartoni animati | VIDEO

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Intercettata dai microfoni di Radio Rock 106.6, anche la candidata alla segreteria del Pd, Elly, si è fatta coinvolgere daldi Dejan Cetnikovic. Il brano prescelto per il siparietto è stata la sigla del cartone animato, Occhi di gatto: anime di due stagioni tratto dall’omonimo manga di Tsukasa H?j?. Nel finale alla domanda di Cetnikovic su quale delle tre protagoniste del manga giapponese si sentisse, larisponde: “Sheila, è la più saggia. Guarda le altre due”. Ma prima della neo eletta era stataa cantare quello che scherzosamente ha definito il suo inno. Dopo la presentazione in stile quasi sanremese di Cernikovic, la premier si muove divertitaprime note di Memole dolce Memole, l’anime televisivo degli anni Ottanta rimasto ancora nel cuore degli affezionati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : L? nuov? segretari? #Schlein è cittadin* american* di origini svizzer*. Un vero commissari? di Davos, rampoll? radi… - ShooterHatesYou : Sappiate che le polemiche sul fatto che Schlein non sia “giovane” come viene definita mi toccano personalmente, ave… - ricpuglisi : 'Elly Schlein, che ha impostato la sua campagna anche su ius soli, diritti lgbt+, legalizzazione della cannabis e f… - FlavioMonzaB : RT @lorepregliasco: Se c'era bisogno di una conferma, con la vittoria di Elly #Schlein della 'agenda Draghi' (solo pochi mesi fa indicata c… - Giovann81691038 : RT @SaP011: L’#Italia schifa la sinistra, potete eleggere chi volete, il vostro declino è inesorabile, così come le vostre ideologie malate… -

D'altro canto, è difficile pensare aa una vera e propria outsider, dal momento che la sua mozione è stata appoggiata da big del partitol'ex vicesegretario, Andrea Orlando, l'ex ......lae Conte e la burocrazia europea otterranno l'allargamento del sussidio anche ai raccoglitori dei pomodori, saranno comunque rape. Ma servono anche tecnici e magari qualche laureato,...Brundisium.net TweetCircolo del Partito Democratico di Francavilla Fontana abbiamo vissuto le primarie nazionali di domenica 26 febbraio u.s., tra i Candidati Bonaccini esi conviene ad un Partito che, anche in periferia, discute al proprio interno e poi si misura pubblicamente senza retro pensieri, con la consapevolezza di non determinare vincitori o ...

«Cambierà tutto», ha dichiarato Elly Schlein la notte in cui ha vinto le primarie del Pd. Per rispondere agli elettori che l’hanno scelta come guida del Partito domenica 26 febbraio. Ma non c’è voglia ...Il leader di Azione ha consegnato ieri sera il documento al comitato del Terzo polo in vista della nascita del nuovo soggetto politico. La soglia temporale è l'autunno. Favorevole l'ex premier. Che si ...