(Di mercoledì 1 marzo 2023) La Coppa del Mondo ditorna in Italia. Dopo il grande spettacolo di Torino con il Grand Prix di fioretto, questa volta è Padova ad ospitare la 64esima edizione del, una classicissima del circuito di sciabola maschile. Si comincia giovedì con le qualificazioni, poi venerdì spazio agli assalti del tabellone principale, mentre sabato ci sarà la prova a squadre. C’è davvero grande attesa nel clan azzurro, che non vede l’ora di ben figurare nell’impegno di casa, cercando una vittoria individuale che deve ancora arrivare in questa stagione. Fari puntati soprattutto su Luca Curatoli e Luigi Samele, le migliori carte che l’Italia può giocarsi e anche coloro che proveranno a trascinare il quartetto azzurro sul gradino più alto del podio. Da segnalare che da Padova comincerà anche l’avventura di Aldo Montano nello staff ...

Scherma, Trofeo Luxardo 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

La Coppa del Mondo di scherma torna in Italia. Dopo il grande spettacolo di Torino con il Grand Prix di fioretto, questa volta è Padova ad ospitare la 64esima edizione del Trofeo Luxardo, una ...