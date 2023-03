Scherma, Coppa del Mondo: a Padova c’è il Trofeo Luxardo, sciabolatrici impegnate ad Atene (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sarà un fine settimana dedicato completamente alla sciabola. Dopo il grande spettacolo di Torino con il Grand Prix di fioretto, questa volta è Padova ad ospitare la 64esima edizione del Trofeo Luxardo, una classicissima del circuito di sciabola maschile. Si comincia giovedì con le qualificazioni, poi venerdì spazio agli assalti del tabellone principale, mentre sabato ci sarà la prova a squadre. Per l’Italia è ovviamente un appuntamento molto importante, con gli azzurri che vogliono ben figurare sia nella prova individuale sia con la squadra. Luca Curatoli e Luigi Samele sono le punte di diamante e le migliori carte per il CT Nicola Zanotti, che proprio da Padova vedrà nel proprio staff una significativa new entry. Infatti Aldo Montano ha deciso di cominciare una nuova avventura fuori dalle pedane e diventerà un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sarà un fine settimana dedicato completamente alla sciabola. Dopo il grande spettacolo di Torino con il Grand Prix di fioretto, questa volta èad ospitare la 64esima edizione del, una classicissima del circuito di sciabola maschile. Si comincia giovedì con le qualificazioni, poi venerdì spazio agli assalti del tabellone principale, mentre sabato ci sarà la prova a squadre. Per l’Italia è ovviamente un appuntamento molto importante, con gli azzurri che vogliono ben figurare sia nella prova individuale sia con la squadra. Luca Curatoli e Luigi Samele sono le punte di diamante e le migliori carte per il CT Nicola Zanotti, che proprio davedrà nel proprio staff una significativa new entry. Infatti Aldo Montano ha deciso di cominciare una nuova avventura fuori dalle pedane e diventerà un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FAVOLOSE! ?? Trionfo delle fiorettiste dell’#ItaliaTeam nella prova a squadre in Coppa del Mondo a Il Cairo. Gli az… - ItaliaTeam_it : FIORETTO FARAONICO! ?? La scherma azzurra detta legge in Coppa del Mondo in Egitto, dove una super Martina Favaretto… - andreaabodi : A proposito di esempi, eccone uno speciale: Mariaclotilde Adosini, complimenti ! Coppa del Mondo Under 20 a Beauvai… - GilardiFederico : RT @CentroMartiniB: La diciottenne è diventata famosa in Francia per la scelta di rigiocare un incontro di spada già vinto in Coppa del Mon… - CentroMartiniB : La diciottenne è diventata famosa in Francia per la scelta di rigiocare un incontro di spada già vinto in Coppa del… -