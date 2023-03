Scherma, 34 azzurri convocati per la Coppa del Mondo tra Padova e Atene: presenti Samele e Battiston (Di mercoledì 1 marzo 2023) In occasione di questo fine settimana si svolgerà la Coppa del Mondo totalmente nel segno della sciabola, sia in campo maschile che femminile: il circuito maschile farà tappa in Italia, in quel di Padova, presso la Kioene Arena della città veneta per la sessantaquattresima edizione del Trofeo Luxardo (già a partire da domani). Il quartetto maschile sarà formato da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre. Per quel che riguarda le donne, invece, le gare in programma nel weekend (da venerdì 3 a domenica 5) si svolgeranno ad Atene, con dodici azzurre convocate; Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile formeranno il quartetto femminile. Scherma, Coppa del Mondo: a Padova c’è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) In occasione di questo fine settimana si svolgerà ladeltotalmente nel segno della sciabola, sia in campo maschile che femminile: il circuito maschile farà tappa in Italia, in quel di, presso la Kioene Arena della città veneta per la sessantaquattresima edizione del Trofeo Luxardo (già a partire da domani). Il quartetto maschile sarà formato da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigie Pietro Torre. Per quel che riguarda le donne, invece, le gare in programma nel weekend (da venerdì 3 a domenica 5) si svolgeranno ad, con dodici azzurre convocate; Michela, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile formeranno il quartetto femminile.del: ac’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FAVOLOSE! ?? Trionfo delle fiorettiste dell’#ItaliaTeam nella prova a squadre in Coppa del Mondo a Il Cairo. Gli az… - OA_Sport : Scherma, 34 azzurri convocati per la Coppa del Mondo tra Padova e Atene: presenti Samele e Battiston - - usatoscherma : RT @Federscherma: “TROFEO LUXARDO 2023” – PARTE DOMANI LA PROVA DI COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE A PADOVA, 22 AZZURRI IN GARA / I GI… - sportface2016 : #Sciabola Coppa del Mondo: azzurri a Padova, ragazze ad Atene - Federscherma : “TROFEO LUXARDO 2023” – PARTE DOMANI LA PROVA DI COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE A PADOVA, 22 AZZURRI IN GARA… -