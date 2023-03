Scardina operato al cervello | l' aggiornamento sulle sue condizioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : Ore d’ansia per il pugile Daniele Scardina, operato ieri sera alla testa dopo un malore in palestra. Fondamentali l… - rtl1025 : ?? Restano stabili le condizioni di Daniele #Scardina, il pugile di 30 anni ricoverato dopo aver accusato un malore… - infoitsport : Boxe, stabili le condizioni di Daniele Scardina operato d'urgenza alla testa - sportli26181512 : Scardina, parla il promoter: 'I medici dicono che è stabile': Le parole di Cherchi, promoter del pugile Daniele Sca… - LauraRewind : RT @francobaietti: L'elisir di lunga vita colpisce ancora. Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d’urgenza, è grave. Meningite ba… -

Come sta DanieleL'operazione Il pugile, giunto in ospedale in codice rosso, è statod'urgenza alla testa ieri sera dall'equipe di neurochirurgia cranica dell'Humanitas, un ...Salvatore Cherchi, promoter di Daniele, ha fatto il punto sulle condizioni di salute del pugile, ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano in seguito ad un malore edal cervello. "...Il pugile Daniele, noto anche con il nome di King Toretto , si è sentito male dopo l'allenamento nella ... è stato subito intubato, portato in codice rosso all'Humanitas ed'urgenza ...

Scardina si sente male dopo l'allenamento: operato al cervello, combatte per la vita La Gazzetta dello Sport

"Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta". Salvatore Cherchi, promoter di Daniele Scardina, ha fatto il punto sulle condiz ...Il mondo della boxe si stringe intorno a Daniele Scardina, il pugile 30enne che nel pomeriggio di martedì si è sentito male nel corso di un allenamento in palestra. Giunto in ospedale in codice rosso, ...