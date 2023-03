"Daniele stava bene, non c'era nessuna avvisaglia di malori". Alessandro Cherchi , promoter di Daniele "King Toretto", racconta cosa è accaduto ieri nella palestra "FitSquare" di Buccinasco (Milano). Il pugile si è sentito male improvvisamente ed ora si trova in coma alla clinica Humanitas di ...E neltelevisivo. L'ultimo incontro e la decisione di. Pugile dotato tecnicamente e portato ad attaccare, il suo incontro del maggio 2022 contro il 37enne Giovanni De Carolis , per ...Daniele, la frecciata all'ex fidanzata Diletta Leotta e Can Yaman: 'Il nostro sì che era ... Diletta Leotta: 'Io, gli uomini, il sesso e i ritocchi estetici… vitutto'. Ma le ...

Scardina, il racconto di come è andata: “Nessuna avvisaglia di malori, poi…” Corriere dello Sport

"Daniele stava bene, non c'era nessuna avvisaglia di malori". Alessandro Cherchi, promoter di Daniele "King Toretto" Scardina, racconta cosa è accaduto ieri nella palestra "FitSquare" di Buccinasco (M ...Il campione di pugilato Daniele Scardina, che ha subito un intervento alla testa dopo un grave malore, è un talento della boxe che ha già raggiunto risultati incredibili: la sua carriera, la famiglia, ...