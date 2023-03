Scardina, il manager: “è stabile, ora serve pregare e avere tanta pazienza” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole del promoter del pugile che ieri è stato operato d'urgenza al cervello dopo un malore avuto a fine allenamento Leggi su golssip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole del promoter del pugile che ieri è stato operato d'urgenza al cervello dopo un malore avuto a fine allenamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mister_ricci : RT @tuttosport: ?? Le condizioni di #Scardina Parla il manager #Tuttosport #DanieleScardina - flamanc24 : RT @leggoit: #Scardina come sta: è grave in ospedale. Il manager: «Lesionate due vene, ora serve pazienza» - leggoit : #Scardina come sta: è grave in ospedale. Il manager: «Lesionate due vene, ora serve pazienza» - QdSit : Daniele Scardina lotta tra la vita e la morte, il manager: “Condizioni stabili, bisogna pregare” - infoitsport : Daniele Scardina, il manager: “Condizioni stabili, dobbiamo pregare' -