Scardina, condizioni gravi ma stabili: resta in prognosi riservata (Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO - restano stabili le condizioni di Daniele Scardina, il pugile di 30 anni ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale Humanitas di Rozzano, dopo aver accusato un malore al termine di un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO -noledi Daniele, il pugile di 30 anni ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale Humanitas di Rozzano, dopo aver accusato un malore al termine di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sono ore di grande apprensione per Daniele Scardina, colpito ieri da un malore mentre si allenava e operato d'urgen… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiLombardia: 'Toretto' Scardina operato alla testa dopo un malore in allenamento alla palestra di Buccinasco. Condizioni gravi, ma… - PalmaDicataldo : RT @Annamar81012742: Daniel Scardina campione di pugilato , operato d'urgenza per emorragia celebrale. In coma in condizioni gravissime. I… - Gazzettino : #daniele scardina, le condizioni del pugile in coma: un dolore all'orecchio poi è crollato al suolo. Il promoter: «… - francobus100 : Daniele Scardina come sta? Condizioni gravi ma stabili dopo l'intervento: cosa sappiamo -