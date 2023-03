Scardina come sta: il pugile grave in ospedale. Il manager: 'Lesionate due vene, serve pazienza' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Daniele Scardina non si è sentito male dopo un colpo ricevuto in allenamento . Lo rivela il manager del pugile , Alessandro Cherchi , intervenuto a ' Pomeriggio Cinque ': 'Si trattava di un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Danielenon si è sentito male dopo un colpo ricevuto in allenamento . Lo rivela ildel, Alessandro Cherchi , intervenuto a ' Pomeriggio Cinque ': 'Si trattava di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sono ore di grande apprensione per Daniele Scardina, colpito ieri da un malore mentre si allenava e operato d'urgen… - AntonioF_TC : RT @Mereditella: 'Lesionate due vene dopo un movimento brusco'. E che sarà mai... succedevah ankeh primah - OA_Sport : Come sta Daniele Scardina? Le ultime novità dopo l’operazione - - flamanc24 : RT @leggoit: #Scardina come sta: è grave in ospedale. Il manager: «Lesionate due vene, ora serve pazienza» - infoitsport : Daniele Scardina, come sta? «Lesionate due vene dopo un movimento brusco, l'intervento è andato bene» -