Rinvenuta anche merce, in alcuni casi da oltre cinque anni. Il valore complessivo della merce sequestrata ammonta a circa 150mila euro. Altri tremila euro di multa sono stati inflitti per via

Scaduta e senza etichetta, sequestrate 9 tonnellate di carne Agenzia ANSA

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni sanitarie (Nas) di Torino, in collaborazione con i carabinieri del comando provinciale di Verbania, hanno sequestrato 9mila chilogrammi di carne scaduta o m ...La storia di una mamma che rischiava di restare senza lavoro. Ha dovuto cambiare casa e venire a Firenze in una delle residenze messe a disposizione della Fondazione Tommasino Bacciotti ...