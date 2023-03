Scadenze fiscali marzo 2023: date e adempimenti da ricordare (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra le Scadenze fiscali marzo 2023 di particolare importanza c’è sicuramente la data del 16 marzo, giorno in cui i sostituti d’imposta consegnano le Certificazioni Uniche relative all’anno precedente. Sempre nella stessa data sono previsti gli adempimenti mensili riguardanti i versamenti delle ritenute per i sostituti d’imposta e quelli che riguardano l’Iva. Il 31 marzo è previsto un adempimento che riguarda la tregua fiscale: entro questa data dovrà essere effettuato il versamento relativo alla sanatoria delle irregolarità formali, ovvero quelle irregolarità che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e dell’IVA e che sono state commesse entro il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra ledi particolare importanza c’è sicuramente la data del 16, giorno in cui i sostituti d’imposta consegnano le Certificazioni Uniche relative all’anno precedente. Sempre nella stessa data sono previsti glimensili riguardanti i versamenti delle ritenute per i sostituti d’imposta e quelli che riguardano l’Iva. Il 31è previsto un adempimento che riguarda la tregua fiscale: entro questa data dovrà essere effettuato il versamento relativo alla sanatoria delle irregolarità formali, ovvero quelle irregolarità che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e dell’IVA e che sono state commesse entro il ...

