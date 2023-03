Satelliti cinesi al servizio della Wagner. L’accusa degli Usa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo l’amministrazione statunitense, la società cinese Spacety ha fornito immagini satellitari alla compagnia russa di mercenari Wagner. A dichiararlo è stato Daniel Kritenbrink, assistente segretario di Stato per gli Affari dell’Asia orientale e del Pacifico, durante un’audizione al Congresso. “La Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali illegali degli Stati Uniti”, è stata la risposta data in conferenza stampa da Mao Ning, portavoce della diplomazia cinese. Poco più di un mese fa, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva dichiarato Wagner una “organizzazione criminale transnazionale” e aveva sanzionato “diverse entità e individui in diversi continenti” che ne “supportano le operazioni militari” a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina. Tra queste anche Changsha Tianyi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo l’amministrazione statunitense, la società cinese Spacety ha fornito immagini satellitari alla compagnia russa di mercenari. A dichiararlo è stato Daniel Kritenbrink, assistente segretario di Stato per gli Affari dell’Asia orientale e del Pacifico, durante un’audizione al Congresso. “La Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali illegaliStati Uniti”, è stata la risposta data in conferenza stampa da Mao Ning, portavocediplomazia cinese. Poco più di un mese fa, il dipartimento del TesoroStati Uniti aveva dichiaratouna “organizzazione criminale transnazionale” e aveva sanzionato “diverse entità e individui in diversi continenti” che ne “supportano le operazioni militari” a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina. Tra queste anche Changsha Tianyi ...

